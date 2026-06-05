Kevin Sanjaya Ungkap Alasan Tak Arahkan Anaknya Ikuti Jejak Jadi Atlet Bulu Tangkis

jpnn.com, JAKARTA - Mantan pebulu tangkis Indonesia Kevin Sanjaya berencana tak mengarahkan putrinya Avery Victoria Sukamuljo untuk menjadi pebulu tangkis profesional.

Kevin menegaskan bahwa anak perempuan dari hasil pernikahannya dengan Valencia Tanoesoedibjo itu tak ingin mengikuti jejak sang ayah.

"Ya untuk jadi atlet profesional sih enggak ya," kata Kevin Sanjaya kepada pewarta di Jakarta, Jumat.

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Kevin mengatakan bahwa menjadi pebulu tangkis profesional merupakan hal yang tidak mudah karena harus bersaing menghadapi jutaan orang untuk bisa menjadi juara.

Menurut mantan pebulu tangkis yang menjadi pasangan dari Marcus Feraldi Gideon tersebut menjadi profesional mempunyai resiko yang sangat besar.

"Ya saya sudah melewati semua perjalanannya dan pastinya sangat tidak mudah. Dan apa ya, juara itu kan (persaingannya) dari ribuan orang, mungkin jutaan orang cuma ada satu (juara). Jadi ya risikonya terlalu lebih terlalu lebih besar," ujar juara All England 2018 tersebut.

Meski tidak mengarahkan anaknya untuk menjadi pebulu tangkis profesional, Kevin Sanjaya tetap terbuka kepada buah hati yang ingin menekuni dunia yang sebelumnya sempat ia tekuni sebagai sebuah hobi.

Kevin Sanjaya merupakan peraih sepuluh gelar Super Series BWF selama masa aktifnya. Selain itu, Kevin yang kini menjadi pebisnis telah mengantongi empat gelar grand prix BWF di karir profesionalnya.(antara/jpnn)