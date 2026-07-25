KFA Hukum Shin Tae-yong 10 Tahun, Ada Langkah Lanjutan dari Persija?

jpnn.com - Persija Jakarta angkat bicara setelah pelatihnya, Shin Tae-yong (STY), dijatuhi hukuman berat oleh Asosiasi Sepak Bola Korea Selatan (KFA).

Seperti diketahui, KFA menyatakan Shin Tae Yong terbukti melakukan pelanggaran disiplin berat ketika masih menangani Ulsan HD pada periode Agustus hingga Oktober 2025.

Shin Tae-yong terancam dilarang beraktivitas di sepak bola Korea selama 10 tahun.

Putusan tersebut membuat nama mantan pelatih Timnas Indonesia itu menjadi sorotan. Meski demikian, Persija menegaskan tetap menghormati keputusan yang telah dikeluarkan federasi sepak bola Korea.

Klub berjuluk Macan Kemayoran itu juga memastikan belum akan terburu-buru mengambil langkah sebelum memperoleh informasi yang lebih lengkap.

"Persija menghormati keputusan yang telah ditetapkan oleh Korea Football Association (KFA)," tulis pernyataan resmi klub.

Persija juga menyatakan akan terus memantau perkembangan kasus tersebut dan menjalin komunikasi dengan seluruh pihak yang berkaitan sebelum menentukan sikap resmi terhadap situasi yang menimpa pelatih berusia 55 tahun itu.

"Persija akan terus mengikuti perkembangan dan berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait, sebelum mengambil keputusan resmi." katanya.