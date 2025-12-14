Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

KH Muhit Karna Resmi Pimpin MUI Kabupaten Serang

Minggu, 14 Desember 2025 – 19:13 WIB
KH Muhit Karna Resmi Pimpin MUI Kabupaten Serang - JPNN.COM
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Serang menggelar rapat pleno Pergantian Antarwaktu (PAW). Foto: Dokumentasi MUI Kabupaten Serang

jpnn.com, SERANG - KH Muhit Karna resmi terpilih menjadi ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Serang menggantikan KH Khudori Yusuf.

Terpilihnya KH Muhit sebagai ketua umum MUI Kabupaten Serang melalui mekanisme Pergantian Antarwaktu (PAW) untuk melanjutkan sisa masa khidmat 2022-2027.

Penetapan tersebut dilakukan dalam rapat Pleno Dewan Pimpinan MUI Kabupaten Serang yang digelar di Aula TB Samun, Kabupaten Serang pada Sabtu (13/12).

Pelaksanaan Pleno PAW Ketua MUI Kabupaten Serang merujuk pada peraturan organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor 02/PO-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pergantian atau Pengisian Jabatan Antarwaktu Pengurus MUI.

KH Muhit direkomendasikan PCNU Kabupaten Serang untuk maju sebagai ketua umum MUI Kabupaten Serang mengantikan KH Khudori Yusuf yang mengundurkan diri pada 7 November 2025.

Wakil Ketua Umum MUI Kabupaten Serang Abu Bakar mengatakan keputusan PAW diambil secara mufakat melalui rapat pleno.

"Seluruh unsur pimpinan yang hadir dalam rapat pleno sepak memilih KH Muhit Karna untuk melanjutkan masa khidmat 2022 hingga 2027," ucap Abu.

Wakil Ketua Umum MUI Kabupaten Serang Prof Wasehudin menambahkan terpilihnya KH Muhit Karna menambah semangat organisasi.

KH Muhit Karna menahkodai MUI Kabupaten Serang menggantikan posisi KH Khudori Yusuf.

