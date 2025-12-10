Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional

KH Zulfa Mustofa Jadi Pj Ketum PBNU, Ini Tugasnya

Rabu, 10 Desember 2025 – 09:00 WIB
KH Zulfa Mustofa Jadi Pj Ketum PBNU, Ini Tugasnya
Zulfa Mustofa memberikan sambutan seusai ditetapkan sebagai penjabat ketua umum PBNU di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (9/12/2025). Foto: ANTARA/Asep Firmansyah

jpnn.com - Rais Syuriah PBNU Muhammad Nuh mengumumkan hasil pleno yang menetapkan KH Zulfa Mustofa jadi Pj Ketum PBNU di Jakarta, Selasa (9/12).

Zulfa menggantikan sementara Ketua Umum Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya di pucuk kepemimpinan Tanfidziyah PBNU.

"Penetapan Penjabat Ketua Umum PBNU masa bakti sisa, yaitu Bapak KH Zulfa Mustofa," kata Muhammad Nuh dalam konferensi pers seusai rapat pleno yang berlangsung tertutup.

Nuh menjelaskan Zulfa diberi mandat untuk memimpin hingga muktamar, sekaligus menyiapkan pelaksanaan forum tertinggi organisasi tersebut dan untuk mengembalikan siklus periode kepemimpinan PBNU.

Sebab, lanjutnya, muktamar sebelumnya di Lampung pada 2021, sempat bergeser satu tahun akibat pandemi covid-19.

"Muktamar sekarang bukan dipercepat, tetapi dikembalikan ke siklus semula," kata dia.

Sementara itu, Mustofa bertekad akan menjalankan amanah yang diputuskan dalam rapat pleno.

"Malam ini sebagaimana kita semua ketahui rapat pleno telah menetapkan alfaqir, menetapkan diri saya sebagai Penjabat Ketua Umum," ujar Mustofa.

Rais Syuriah PBNU Muhammad Nuh mengumumkan hasil pleno yang menetapkan KH Zulfa Mustofa jadi Pj Ketum PBNU di Jakarta, Selasa (9/12).

