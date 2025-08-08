Khairuddin Dibunuh, Pelakunya MJ, Motif Sakit Hati Gegara Upah Kerja

jpnn.com, MEULABOH - Polisi menangkap pelaku pembunuhan terhadap Khairuddin (65) di sebuah rumah di Lorong Kuini, Desa Ujong Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan, Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Aceh, pada Selasa (29/7) lalu.

Pelaku berinisial MJ (35 tahun), seorang tukang bangunan asal Desa Srimulyuo, Kecamatan Anak Ratu Haji, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung.

"Tersangka ditangkap pada Minggu (3/8) lalu oleh personel unit Resmob Polrestabes Bengkulu saat dalam pelarian, dan kemudian dijemput ke Bengkulu. Saat ini sudah kami tahan di Mapolres Aceh Barat,” kata Kapolres Aceh Barat AKBP Yhogi Hadisetiawan kepada wartawan di Meulaboh, Jumat.

Korban Khairuddin yang tercatat sebagai warga Desa Drien Rumpet, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar, ditemukan meninggal dunia dalam kondisi berdarah pada Selasa (29/7) di sebuah rumah di Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat.

Belakangan diketahui korban diduga dibunuh oleh MJ yang selama ini bekerja pada korban, lalu kemudian melarikan diri menggunakan satu unit mobil Toyota Rush nomor polisi BL 1628 NM milik korban ke arah Kota Medan, Sumatera Utara.

Dalam pengejaran, pelaku MJ sempat menabrak dua orang personel Polres Karo, serta seorang warga Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara.

Akhirnya mobil korban yang dilarikan pelaku menabrak tembok di kawasan Sibolangit, Sumatera Utara.

Kapolres Yhogi Hadisetiawan mengatakan berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan polisi, tersangka diduga MJ melakukan pembunuhan terhadap korban karena diduga sakit hati, karena gaji pelaku diberikan oleh korban tidak sesuai.