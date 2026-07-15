Kharisma Bangsa masuk SMA Unggul Garuda Transformasi, AI jadi fokus pembelajaran

jpnn.com, JAKARTA - Sekolah Kharisma Bangsa, Tangerang Selatan, Banten, memulai tahun ajaran 2026/2027 dengan bergabung dalam program SMA Unggul Garuda Transformasi yang diseleksi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia.

Keikutsertaan tersebut menjadi langkah baru bagi sekolah dalam memperkuat kualitas pendidikan, terutama melalui integrasi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), riset modern, dan penerapan standar internasional.

Kepala SMA Kharisma Bangsa, Muhamad Budiawan, mengatakan terpilihnya sekolah dalam ekosistem SMA Unggul Garuda Transformasi, menjadi amanah sekaligus pengakuan terhadap sistem pendidikan yang selama ini dikembangkan.

“Terpilihnya Kharisma Bangsa dalam ekosistem SMA Unggul Garuda Transformasi merupakan sebuah amanah sekaligus pengakuan terhadap kualitas pendidikan yang selama ini kami bangun,” kata Budiawan, Rabu (15/7).

Menurutnya, program tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat jalur siswa menuju perguruan tinggi terbaik, baik di dalam maupun luar negeri.

Dalam mendukung transformasi pendidikan, Kharisma Bangsa menyiapkan tiga fokus utama. Salah satunya adalah mengintegrasikan AI, literasi digital, riset, dan pembelajaran berbasis proyek ke dalam kegiatan belajar.

"Pendekatan tersebut tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan penguasaan teori. Siswa juga dilatih berpikir kritis, kreatif, mampu memecahkan masalah, serta memiliki keterampilan melakukan riset," ungkapnya.

Kharisma Bangsa juga memperkuat penerapan standar internasional sebagai anggota Council of International Schools (CIS). Standar tersebut mencakup kepemimpinan, manajemen sekolah, budaya pembelajaran, perlindungan anak, dan kesejahteraan siswa.