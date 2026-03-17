Khawatir Dampak Kekeringan, Fraksi Demokrat Minta Pemerintah Siapkan Bibit Unggul

Selasa, 17 Maret 2026 – 21:01 WIB
Guru Besar Pertanian Unpad Prof. Dr. Tualar Simarmata mengatakan pemerintah pusat dan daerah harus segera mengantisipasi datangnya kemarau kering atau El Nino Ilustrasi - Petani. Foto: Ricardo/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI, Muhammad Zulfikar Suhardi, berharap pemerintah khususnya Kementerian Pertanian (Kementan) mempersiapkan sejumlah strategi guna menghadapi musim kemarau ekstrem.

Zulfikar Suhardi meminta, pemerintah mempersiapkan penguatan serta optimalisasi bendungan, perbaikan jalur irigasi, embung, hingga manejemen dan pemerataan distribusi air untuk seluruh areal petani.

“Karena, persoalan air ini sangat penting, saya turun ke lapangan kendala yang sering dikeluhkan adalah soal air, ada bendungan yang jalur airnya hanya sampai pada titik-titik tertentu,” kata Zulfikar (17/3).

Lebih lanjut, Zulfikar Suhardi meminta pemerintah mendorong masyarakat untuk mengalihkan menanam tanaman yang lebih tahan terhadap kondisi ekstrem.

Tanaman yang ditanam sebaiknya tidak membutuhkan sumber air yang banyak, tetapi tetap punya nilai ekonomis.

“Kemudian pemerintah juga harus menyiapkan bibit/benih unggul yang tahan terhadap kondisi tertentu serta distribusi pupuk yang lebih tertata,” tegas legislator asal Sulawesi Barat itu.

Zulfikar pun meyakini, pemerintah sudah melakukan langkah pencegahan dengan mempersiapkan berbagai program guna menghadapi musim kemarau panjang dan ekstrem.

“Hanya saja memang ada GAP sehingga masyarakat masih ada yang merasa belum tersentuh,” tegas Zulfikar.(mcr10/jpnn)

Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul

Sawah  kemarau ekstrem  Pupuk  petani 
