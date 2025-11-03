Khofifah Lepas Ekspor 10 Ton Kopi Java Ijen Raung ke Taiwan

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melepas ekspor sepuluh ton kopi Arabica Specialty Java Ijen Raung ke Taiwan, Sabtu (1/11). Pelepasan ekspor dilakukan dari Desa Rejoagung, Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso.

Dalam kesempatan itu, Khofifah didampingi Direktur Wijaya Coffee Gianto Wijaya Oe dan Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid.

Khofifah menegaskan pentingnya diversifikasi pasar ekspor serta peningkatan kualitas produk lokal agar kopi Jawa Timur kian kompetitif di pasar global.

“Diversifikasi pasar itu penting. Ini menunjukkan bahwa kualitas kopi dari Indonesia, terutama Jawa Timur dan Bondowoso, itu luar biasa. Ini juga penting untuk menyampaikan ke publik bahwa spesifikasi specialty ini nggak sembarangan, karena harusnya ini benar-benar high quality. Dan itu ternyata bisa dihasilkan oleh para pekebun di Bondowoso,” ujar Khofifah.

Menurut Khofifah, Bondowoso sudah lama menjadi sentra ekspor berbagai varian kopi. Namun, ekspor kali ini menandai kemajuan signifikan bagi pelaku kopi di daerah yang dikenal sebagai Republik Kopitersebut.

"Adanya Arabica Specialty ini menunjukkan ada improvement, ada ikhtiar untuk terus meningkatkan quality, tetapi di saat yang sama, kami juga masih harus mendorong peningkatan produktivitas,” tegasnya.

Dia menambahkan, jika kualitas dan produktivitas bisa berjalan seiring, kesejahteraan masyarakat, terutama petani kopi, akan meningkat pesat.

Selain itu, Khofifah juga menyoroti pentingnya transformasi teknologi untuk mendukung ekspor ke negara-negara dengan standar tinggi seperti Taiwan.