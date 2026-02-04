Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Khofifah Pasrah saat Anak Buahnya Disikat Jaksa, Begini Kalimatnya

Sabtu, 18 April 2026 – 02:50 WIB
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Dok: source for JPNN.

jpnn.com - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa memasrahkan proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim setempat dalam penanganan kasus dugaan pungutan liar di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menjerat pimpinannya.

"Iya, kita semua tentu menyerahkan kepada aparat penegak hukum," kata Khofifah di Surabaya, Jumat (17/4/2026).

Khofifah juga memastikan akan menghormati seluruh rangkaian pemeriksaan guna mengusut tuntas kasus tersebut.

Baca Juga:

"Kita hormati proses yang sedang berjalan," ucapnya.

Sebelumnya, penyidik Kejati Jatim menetapkan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur berinisial AM sebagai tersangka kasus dugaan pungutan liar (pungli) perizinan tambang.

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jatim Wagiyo menyebut penetapan tersangka dilakukan setelah penyelidikan dan penggeledahan di kantor Dinas ESDM Jawa Timur hingga kediaman pihak terkait.

Baca Juga:

"Dari hasil pemeriksaan dan pengumpulan alat bukti, penyidik menetapkan tiga orang sebagai tersangka," kata Wagiyo.

Selain AM, penyidik Kejati juga menetapkan dua tersangka lain, yakni Kepala Bidang Pertambangan Dinas ESDM Jawa Timur berinisial OS dan Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah berinisial H.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Khofifah  Khofifah Indar Parawansa  Jaksa  pungutan liar  ESDM 
BERITA KHOFIFAH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp