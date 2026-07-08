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JPNN.com - Pendidikan

Khofifah: Prestasi Unair Kebanggaan Seluruh Alumni

Rabu, 08 Juli 2026 – 16:22 WIB
Khofifah: Prestasi Unair Kebanggaan Seluruh Alumni - JPNN.COM
Ketua Umum PP IKA Unair Khofifah Indar Parawansa mengajak alumni saat menghadiri Forum Silaturahim bersama Pengurus Wilayah IKA Unair Provinsi Riau di Pekanbaru, Selasa (7/7/2026). Foto: ANTARA/HO-Biro Adpim Pemprov Jatim

jpnn.com - SURABAYA – Khofifah Indar Parawansa mengajak alumni Universitas Airlangga (Unair) memperkuat kolaborasi, inovasi, dan kontribusi untuk mendukung kemajuan daerah.

Khofifah mengatakan hal tersebut dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Airlangga (PP IKA Unair), saat bertemu alumni di Pekanbaru Riau.

"Silaturahim ini bukan hanya silaturahim raga, tetapi juga silaturahim ide, pikiran dan gagasan. Dari ruang-ruang seperti inilah lahir kolaborasi, inovasi, dan kontribusi nyata alumni untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan," ujar Khofifah dalam keterangan diterima di Surabaya, Rabu (8/7).

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Menurut Khofifah, forum silaturahim alumni merupakan ruang strategis untuk bertukar gagasan, membangun kolaborasi, dan menghadirkan solusi atas berbagai tantangan pembangunan.

"Jejaring alumni adalah kekuatan besar. Ketika jejaring ini terus dipelihara melalui komunikasi dan kolaborasi yang baik, manfaatnya akan dirasakan bukan hanya oleh almamater, tetapi juga oleh masyarakat luas," kata Khofifah, yang juga gubernur Jawa Timur.

Ia juga mempersilakan alumni dari berbagai disiplin ilmu melakukan studi banding maupun best practice ke Jawa Timur guna memperkuat kapasitas sumber daya manusia, terutama di sektor pendidikan.

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"Kalau ada alumni dari berbagai profesi dan disiplin ilmu yang ingin melakukan studi banding atau best practice ke Jawa Timur, kami sangat terbuka. Mari saling belajar, saling berbagi pengalaman, terutama untuk memperkuat kualitas SDM, karena peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah investasi terbaik untuk kemajuan daerah maupun bangsa," tegasnya.

Khofifah mengatakan Pemprov Jatim terus memperluas ekosistem pendidikan bertaraf internasional melalui kerja sama dengan King's College London dan Western Sydney University.

Khofifah mengatakan, forum silaturahim alumni Unair merupakan ruang strategis untuk bertukar gagasan dan menghadirkan solusi atas berbagai tantangan.

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TAGS   Unair  Universitas Airlangga  Khofifah Indar Parawansa  Pemprov Jatim 
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