Khotbah Rhoma Irama di Pestapora: Singgung Amanah Pemimpin dan Kondisi Indonesia

Jumat, 05 September 2025 – 17:00 WIB
Pedangdut Rhoma Irama menjadi imam sekaligus khatib Salat Jumat dalam Festival Pestapora 2025. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Pedangdut Rhoma Irama menjadi imam sekaligus khatib Salat Jumat dalam Festival Pestapora 2025. 

Pria yang dikenal dengan julukan Raja Dangdut tersebut memberikan khutbah yang menyentuh berbagai isu penting.

Salah satu khutbahnya menyinggung soal kondisi sosial-politik Indonesia yang tidak stabil saat ini. 

Rhoma mengajak para jemaah untuk merenungkan tantangan yang dihadapi bangsa.

"Kami doakan agar anggota legislatif, yudikatif, agar mereka bisa menjalankan tugas dengan penuh amanah, sebagaimana undang-undang dengan Pancasila," kata Rhoma seusai manggung, Jumat (5/9).

Dalam khutbahnya, Rhoma berharap agar Indonesia dapat menjadi negara yang sejalan dengan janji dan firman Allah. 

Pelantun Begadang tersebut mengingatkan pentingnya komitmen para pemimpin untuk bertanggung jawab atas tugas mereka.

"Dan agar engkau menjadikan Indonesia ini, sebagaimana Janjimu dan Firman Allah," tutur Rhoma.

