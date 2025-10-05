Close Banner Apps JPNN.com
Ki Darmaningtyas: Saatnya Formasi PNS untuk Guru Dibuka, Bukan Semuanya PPPK

Minggu, 05 Oktober 2025 – 20:32 WIB
Pengamat Pendidkan dari Taman Siswa Darmaningtyas saat diskusi daring. Foto: tangkapan layar/mesya

jpnn.com, JAKARTA - Aktivis Pendidikan Tamansiswa Ki Darmaningtyas menyampaikan saatnya formasi PNS untuk guru dibuka. Jangan semuanya diarahkan ke PPPK.

Dia menegaskan, sudah cukup pemerintah memoratorium penerimaan guru PNS dengan alasan untuk menyelesaikan honorer lewat jalur pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

"Pemerintah harus membuka rekrutmen guru PNS. Jangan melulu guru PPPK," tegas Ki Darmaningtyas, Minggu (5/10).

Dia menambahkan, kualitas pendidikan akan tetap timpang bila tidak ada pembenahan aparatur sipil negara (ASN). Oleh karena itu perlu diangkat guru PNS.

Selama guru hanya PPPK, lanjutnya, maka yang akan daftar honorer saja, sedangkan lulusan pendidikan guru masih berpikir dua kali.

"Fresh graduate mana mau jadi guru PPPK, karena mereka tahu sistemnya kontrak. Beda kalau PNS, pasti banyak SDM cerdas yang tertarik melamar,"ucapnya.

Ki Darmaningtyas mengatakan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti harus berkoordinasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini membahas formasi guru PNS tahun depan. Jangan sampai formasi guru ASN hanya fokus pada PPPK. 

Lebih lanjut dikatakan, banyak lulusan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang berpotensi meningkatkan mutu pendidikan. Sayangnya, peluang mereka menjadi guru ASN kecil.

