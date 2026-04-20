Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

KIA dan Genesis Recall Ratusan Ribu Unit yang Bermasalah di Pipa Bahan Bakar

Senin, 20 April 2026 – 06:17 WIB
KIA dan Genesis Recall Ratusan Ribu Unit yang Bermasalah di Pipa Bahan Bakar - JPNN.COM
Ilustrasi Genesis. Foto: ridho

jpnn.com - KIA dan brand mewahnya Genesis terpaksa harus menarik kembali (recall) ratusan ribu unit mobil di Amerika Serikat.

Recall dilakukan setelah temuan potensi kebocoran pada sambungan antara pipa bahan bakar dan fuel rail—komponen vital dalam sistem injeksi.

KIA menjadi yang paling awal bergerak. Pabrikan menarik 141.032 unit Kia Carnival model 2022 hingga 2026.

Masalah mulai terendus pada Januari 2025, ketika laporan konsumen menyebut adanya bau bahan bakar hingga indikasi kebocoran pada pipa crossover bertekanan tinggi, yang terhubung ke fuel rail GDI.

Investigasi awal sempat buntu. Namun setelah penelusuran lanjutan bersama pemasok, ditemukan adanya mur yang berpotensi longgar pada beberapa unit.

Meski penyebab pastinya belum sepenuhnya teridentifikasi, KIA memastikan mesin produksi setelah 19 November 2024 telah mengadopsi spesifikasi torsi baru untuk mencegah pengenduran.

Pabrikan menyebut belum ada laporan kecelakaan maupun kebakaran akibat kasus tersebut.

Dari total unit yang ditarik, hanya sekitar satu persen yang diperkirakan mengalami masalah.

KIA dan brand mewahnya Genesis terpaksa harus menarik kembali (recall) ratusan ribu unit mobil di Amerika Serikat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   KIA  Genesis  Recall Kia  Recall genesis 
JPNN VIDEO

JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp