KIA dan Genesis Recall Ratusan Ribu Unit yang Bermasalah di Pipa Bahan Bakar

Senin, 20 April 2026 – 06:17 WIB

jpnn.com - KIA dan brand mewahnya Genesis terpaksa harus menarik kembali (recall) ratusan ribu unit mobil di Amerika Serikat.

Recall dilakukan setelah temuan potensi kebocoran pada sambungan antara pipa bahan bakar dan fuel rail—komponen vital dalam sistem injeksi.

KIA menjadi yang paling awal bergerak. Pabrikan menarik 141.032 unit Kia Carnival model 2022 hingga 2026.

Masalah mulai terendus pada Januari 2025, ketika laporan konsumen menyebut adanya bau bahan bakar hingga indikasi kebocoran pada pipa crossover bertekanan tinggi, yang terhubung ke fuel rail GDI.

Investigasi awal sempat buntu. Namun setelah penelusuran lanjutan bersama pemasok, ditemukan adanya mur yang berpotensi longgar pada beberapa unit.

Meski penyebab pastinya belum sepenuhnya teridentifikasi, KIA memastikan mesin produksi setelah 19 November 2024 telah mengadopsi spesifikasi torsi baru untuk mencegah pengenduran.

Pabrikan menyebut belum ada laporan kecelakaan maupun kebakaran akibat kasus tersebut.

Dari total unit yang ditarik, hanya sekitar satu persen yang diperkirakan mengalami masalah.