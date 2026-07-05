Kia EV5 Storm Edition Resmi Dirilis, Ini Detail Spesifikasi dan Harganya

jpnn.com - KIA kembali menambah jajaran produk barunya dengan meluncurkan EV5 Strom Edition untuk pasar di Inggris pada Rabu (1/7).

Mobil yang bermain di kelas sport utility vehicle (SUV) itu sudah bisa dipesan dengan harga mulai 43.145 poundsterling atau sekira Rp1,06 miliar di Inggris.

Menurut siaran ArenaEV pada Kamis (2/6), pabrikan asal Korea Selatan itu menargetkan pengiriman kendaraan ke konsumen bisa dilakukan sebelum akhir 2026.

EV5 tersedia di pasar internasional utama termasuk Eropa, Kanada, China, Thailand, dan Korea Selatan.

KIA EV5 memiliki ukuran lebih besar dibandingkan Sportage Hybrid.

SUV listrik ini memiliki panjang 4.610 mm, lebar 1.875 mm, tinggi 1.675 mm, dan jarak sumbu roda 2.750 mm.

Dibandingkan dengan Sportage standar, EV5 lebih panjang 70 mm, lebih tinggi 30 mm, dan lebih lebar 10 mm.

Desain eksterior Storm Edition menggabungkan elemen trim Air dan GT-Line.