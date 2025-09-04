Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Kia EV5, SUV Listrik yang Punya Jarak Tempuh 529 KM, Sebegini Harganya

Kamis, 04 September 2025 – 00:34 WIB
Pabrikan asal Korea Selatan, KIA resmi meluncurkan mobil listrik EV5. (ANTARA/X-Hyundai Motor Group)

jpnn.com, INGGRIS - Pabrikan asal Korea Selatan, KIA resmi meluncurkan mobil listrik EV5 di pasar Inggris.

Mobil yang bermain di kelas sport ultility vehicle (SUV) itu ditawarkan dalam dua varian, yakni GT-Line dan standar.

Arena Ev pada Selasa (2/9) melaporkan semua versi Kia EV5 akan didukung oleh paket baterai 81,4 kWh.

Selain itu, semua varian itu mendapatkan tambahan pilihan lainnya, yakni motor tunggal yang dipasang pada as roda depan dengan tenaga 214 daya kuda dan torsi 296 Nm.

KIA mengeklaim mobil listrik itu dapat berakselerasi dari 0 hingga 100 km/jam dalam 8,4 detik.

Menurut Kia, EV5 dapat menempuh jarak hingga 529 km dengan sekali pengisian daya.

Untuk semakin meningkatkan kenyamanan terhadap penggunanya, Kia juga sudah memasangkan fitur pengisian cepat DC hingga 150 kW.

Dalam meluncurkan kendaraan terbarunya ini di Inggris, Kia memiliki komitmennya dalam urusan pengiriman.

Pabrikan asal Korea Selatan, KIA resmi meluncurkan mobil listrik EV5. Mobil listrik itu bisa menempuh jarak hingga 529 km dengan sekali pengisian daya.

