Kia EV5 Weekender, SUV Listrik yang Siap Libas Medan Off-road

jpnn.com, TIONGKOK - Kia memamerkan mobil konsep EV5 Weekender di pameran otomotif Guangzhou, China.

Mobil yang akan bermain di segmen SUV listrik itu dibekali kemampuan yang bisa melibas medan off-road.

Menurut siaran Drive pada Kamis (17/11), KIA konsep EV5 Weekender rancangan tim desain di China berwujud SUV listrik medium yang lebih tangguh dan siap digunakan untuk bertualang.

Mobil konsep itu dilengkapi dengan suspensi yang lebih tinggi, lengkungan roda yang lebih lebar, dan ban medan lumpur yang agresif pada velg lebar 20 inci.

Kendaraan itu juga dipasangi bumper dan aksen samping baru, rak atap tebal, serta tambahan untuk sistem pemasangan di atas kaca samping paling belakang dan di tepi belakang kap mesin.

Selain itu, perubahan signifikan dilakukan pada bagian dalam kendaraan, dengan dasbor, pintu, dan konsol tengah yang didesain ulang, pemasangan aksen kuning cerah dan elemen dari bioplastik, serta ruang kargo dengan titik-titik untuk pemasangan berbagai aksesori.

Kia EV5 Weekender dipasangi layar dasbor besar, menggantikan tiga layar pada EV5 standar.

Alih-alih diletakkan di depan pengemudi, layar utama kini dibuat condong ke arah penumpang kursi depan. Pengemudi mendapat tampilan instrumen yang minimalis.

Kia EV5 Weekender adalah mobil konsep keempat dalam rangkaian mobil konsep yang telah dirilis oleh Kia, yang mencakup pikap Tasman Weekender, SUV listrik besar EV9 Weekender, dan van listrik PV5 Weekender.