Kia Gebrak Pasar dengan SUV Listrik Murah, Punya Jarak Tempuh 526Km

jpnn.com, INDIA - Kia kembali menambah jajaran mobil listriknya dengan meluncurkan Syros EV untuk konsumen di India.

Kia Syros EV merupakan SUV listrik yang diproduksi di India.

Mobil listrik itu ditawarkan dengan harga terjangkau mulai dari Rs. 13,49 lakh atau sekitar Rp 242 juta

Pabrikan mobil asal Korea Selatan itu mengatakan mobil itu tujuh penumpang tersebut berencana didistribusikan ke rumah konsumen mulai 30 Juli 2026.

Kia menawarkan dua pilihan baterai pada mobil listrik barunya itu, yakni 42 kWh dan 51,4 kWh.

Baterai 42 kWh menawarkan jangkauan 443 km, sedangkan baterai 51,4 kWh menawarkan jarak 526Km.

Angka itu berdasarkan pengujian ARAI MID. Klaim itu menjadikannya sebagai model pertama di segmennya yang mampu melampaui angka 500 km.

Kedua varian menggunakan motor listrik pernggerak roda depan bertenaga 171 PS.