JPNN.com - Otomotif - Mobil

KIA Kenalkan SUV Kompak Listrik, Diklaim Bisa Tempuh 448 Km Sekali Cas

Senin, 12 Januari 2026 – 00:31 WIB
Kia Corp memperluas lineup mobil listriknya melalui kehadiran EV2. Foto: Antara/KIA

jpnn.com - Kia Corp memperluas lineup mobil listriknya melalui kehadiran EV2 di Brussels Motor Show di Belgia.

Mobil yang bermain di kelas sport utility vehicle (SUV) kompak itu menjadi model mobil listrik keenam KIA yang diperkenalkan di pasar Belgia.

Dikutip dari Yonhap, Jumat (9/1) waktu setempat, KIA EV2 mengusung desain khas serta fitur kenyamanan yang melampaui standar di segmen SUV kompak.

Kendaraan tersebut dibekali baterai berkapasitas 61 kilowatt-hour (kWh) untuk varian jarak jauh, yang mampu menempuh jarak hingga 448 kilometer dalam sekali pengisian daya.

Pada bagian interior, EV2 dilengkapi layar panorama lebar yang mengintegrasikan layar infotainment berukuran 12,3 inci.

Kendaraan ini juga menawarkan sistem bantuan pengemudi canggih, kursi baris kedua yang dapat digeser, serta kapasitas bagasi hingga 1.201 liter dengan kursi belakang dilipat.

CEO Kia Song Ho-sung menyatakan EV2 akan membantu mendorong popularisasi kendaraan listrik melalui ruang kabin terdepan di kelasnya serta pengalaman pelanggan yang berbeda.

"EV2 akan membantu memimpin popularisasi kendaraan listrik melalui ruang interior terdepan di segmennya dan pengalaman pelanggan yang terdiferensiasi," kata Song. (antara/jpnn)

Redaktur & Reporter : Dedi Sofian

