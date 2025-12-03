Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Kia Seltos 2026 Mencuri Perhatian, Potensial ke Indonesia?

Rabu, 03 Desember 2025 – 10:57 WIB
Kia Seltos 2026 Mencuri Perhatian, Potensial ke Indonesia? - JPNN.COM
KIA menebar teaser calon SUV Seltos generasi terbaru. Foto: kia

jpnn.com, JAKARTA - Kia akhirnya memberi gambaran pertama tentang Seltos generasi terbaru yang bakal meluncur resmi pada 10 Desember 2025.

Lewat sebuah teaser singkat, pabrikan Korea Selatan itu seolah memberi pesan: Seltos yang Anda kenal selama ini siap berubah total.

SUV kompak tersebut tidak lagi sekadar mendapatkan penyegaran kosmetik.

Baca Juga:

Seltos 2026 sepenuhnya didesain ulang, menyatu dengan gaya modern dan sentuhan teknologi tinggi—bahasa desain yang kini menjadi ciri kuat Kia.

Tampang Baru, Persona Baru

Kia menegaskan bahwa desain ulang dibuat untuk mempertahankan reputasi Seltos sebagai SUV yang praktis, tetapi kini diberi boost visual agar tampil lebih tegas dan aerodinamis.

Baca Juga:

Falsafah desain Opposites United kembali menjadi landasan, menghasilkan proporsi yang lebih kuat, kelongsong bodi yang agresif, dan garis-garis teknis yang tajam.

Bagian depan tampil paling mencuri perhatian. Lampu Star Map khas Kia kini membentuk identitas visual baru yang terlihat lebih modern dan tajam.

Kia akhirnya memberi gambaran pertama tentang Seltos generasi terbaru yang bakal meluncur resmi pada 10 Desember 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   KIA  KIA Seltos 2026  Mobil Kia  SUV Kia Seltos 
BERITA KIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp