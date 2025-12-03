Kia Seltos 2026 Mencuri Perhatian, Potensial ke Indonesia?

Rabu, 03 Desember 2025 – 10:57 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Kia akhirnya memberi gambaran pertama tentang Seltos generasi terbaru yang bakal meluncur resmi pada 10 Desember 2025.

Lewat sebuah teaser singkat, pabrikan Korea Selatan itu seolah memberi pesan: Seltos yang Anda kenal selama ini siap berubah total.

SUV kompak tersebut tidak lagi sekadar mendapatkan penyegaran kosmetik.

Seltos 2026 sepenuhnya didesain ulang, menyatu dengan gaya modern dan sentuhan teknologi tinggi—bahasa desain yang kini menjadi ciri kuat Kia.

Tampang Baru, Persona Baru

Kia menegaskan bahwa desain ulang dibuat untuk mempertahankan reputasi Seltos sebagai SUV yang praktis, tetapi kini diberi boost visual agar tampil lebih tegas dan aerodinamis.

Falsafah desain Opposites United kembali menjadi landasan, menghasilkan proporsi yang lebih kuat, kelongsong bodi yang agresif, dan garis-garis teknis yang tajam.

Bagian depan tampil paling mencuri perhatian. Lampu Star Map khas Kia kini membentuk identitas visual baru yang terlihat lebih modern dan tajam.