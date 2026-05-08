Kiai Cabul Ditangkap, Legislator Minta Polisi Usut Pihak yang Tekan Korban

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meminta pengusutan tuntas kasus pemerkosaan terhadap 50 santriwati oleh Ashari atau Mbah Walid, seorang pendiri sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Ndholo Kusumo di Pati, Jawa Tengah (Jateng).

Hal demikian dikatakan dia menyikapi kabar Ashari yang telah ditangkap polisi di Wonogiri, Jateng, dalam kasus pemerkosaan.

"Kami mendorong untuk diselesaikan secara tuntas," kata legislator fraksi PKB itu kepada awak media, Jumat (8/5).

Marwan merasa ada unsur pembiaran dari kasus pemerkosaan Ashari, sehingga jumlah korban mencapai puluhan.

"Menurut saya, sepertinya ada pembiaran, karena begitu lama peristiwanya terjadi, begitu banyak korbannya yang dijadikan perundungan, rasa-rasanya ini sudah lama," katanya.

Termasuk, kata dia, bisa saja ada dugaan tekanan dialami korban, sehingga tak berani melaporkan kasus pemerkosaan ke polisi.

"Siapa ini sebetulnya aktor yang memberi jalan kepada si pelaku ini untuk terus berbuat sehingga begitu banyak korban," lanjut Marwan.

Menurut dia, pihak yang melakukan pembiaran sampai menekan korban tidak melapor harus diusut polisi dari kasus pemerkosaan Ashari.