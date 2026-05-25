Kiai Imam Jazuli Menggelar Workshop buat Pengasuh Pesantren Seluruh Indonesia

Senin, 25 Mei 2026 – 13:21 WIB
Workshop Pengasuh Pesantren. Foto: source for JPNN

jpnn.com - CIREBON - Pengasuh Pesantren Bina Insan Mulia KH Imam Jazuli menggelar workshop untuk pengasuh pondok pesantren se-Indonesia.

Workshop yang digelar secara bertahap itu bertujuan untuk mempercepat transformasi dan inovasi pesantren.

Menurut Kiai Imjaz -panggilan Imam Jazuli, workshop untuk pengasuh pesantren ini sejatinya sudah dimulai sejak 2025 untuk skala nasional.

“Banyak peserta workshop terdahulu yang datang kepada saya dan menyampaikan bahwa manfaat kegiatan tersebut sangat signifikan bagi perubahan pesantren," ujarnya pada Senin (25/5).

"Karena itu, kali ini workshop dirancang lebih sistematis, detail, dan membumi. Bahkan akan dilanjutkan dengan pendampingan agar dampaknya lebih powerful,” imbuh Kiai Imjaz.

Untuk menyasar pengasuh pesantren di 34 provinsi, panitia menargetkan workshop akan dilaksanakan di tiap pekan dan akan selesai pada Desember 2026.

Kuota peserta di Pulau Jawa diperkirakan 400 per provinsi sehingga total 2000 peserta.

Khusus untuk Jabar, 400 pengasuh pesantren Jabar akan selesai di awal bulan Juni ini, lalu dilanjutkan untuk workshop 1600 pengasuh pesantren mulai Juni sampai Agustus 2026 dari wilayah Jateng, Jatim, DKI, dan Banten.

Imam Jazuli  Kiai Imam Jazuli  workshop pesantren  Pesantren  pesantren Bina Insan Mulia 
