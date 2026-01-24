Kiai Imjaz: KH Said Aqil Paling Lengkap Jadi Rais Aam PBNU

Sabtu, 24 Januari 2026 – 21:55 WIB

jpnn.com - CIREBON - Pengasuh Pondok Bina Insan Mulia Cirebon Kiai Imam Jazuli menilai KH Said Aqil Siradj sosok yang memenuhi syarat untuk memimpin Syuriyah Nahdlatul Ulama pada periode mendatang.

Menjelang Muktamar ke-35 NU Nahdlatul Ulama, perbincangan soal sosok ideal Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menjadi topik utama.

Jabatan Rais Aam dinilai bukan sekadar posisi struktural, melainkan simbol muruah, otoritas tertinggi Syuriyah.

Menurut Kiai Imjaz -panggilan Imam Jazuli, pemilihan Rais Aam harus berangkat dari kriteria yang tegas sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) NU melalui mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (Ahwa), bukan semata pertimbangan popularitas figur.

Dalam kepengurusan NU, Syuriyah adalah lembaga tertinggi yang memegang kendali organisasi para ulama ini seutuhnya.

Syuriyah PBNU dipimpin seorang Rais Aam yang biasanya dipilih berdasarkan kriteria yang ketat.

"Dalam struktur NU, Rais Aam bukan sekadar jabatan administratif. Ia adalah simbol muruah, pemimpin spiritual, dan pengambil kebijakan strategis jam’iyah. Karena itu, yang paling penting bukan siapa orangnya, tetapi apakah ia memenuhi kriteria,” tutur Kiai Imjaz.

Dia menjelaskan, terdapat empat pilar utama yang harus dimiliki Rais Aam PBNU, yakni alim, faqih, zahid, serta berwibawa dan berpengalaman dalam organisasi, yang diperkuat dengan nilai muruah, futuwwah, dan muharrikan (penggerak).