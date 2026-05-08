Kiai-Kiai di Sarang Anggap Gus Salam Sosok Tepat Pimpin PBNU

jpnn.com - REMBANG - KH Abdussalam Shohib atau biasa dikenal dengan panggilan Gus Salam mendapat dukungan untuk maju menjadi calon Ketua Umum PBNU pada Muktamar ke-35, yang konon akan digelar pada Agustus.

Dukungan dan doa itu didapat Gus Salam saat bersilaturahmi engan PCNU se-karesidenan Semarang dan Pati, Jumat (8/5), di kediaman Rais Syuriyah PWNU Jawa Tengah KH Ubaidillah Shodaqoh.

Gus Salam bersyukur bisa sowan kepada guru-kiai PP Ma'hadul 'Ulum Asy-Syar'iyyah (MUS) Sarang, Rembang.

"Dahulu saya tabarrukan mengaji kitab di PP MUS Sarang. Alhamdulillah, hari ini bisa sowan kepada para kiai di sini, mohon restu dan doa untuk berikhtiar berkhidmah NU dalam muktamar mendatang,” kata Gus Salam.

Sementara itu, Pengasuh PP Ma'hadul ilmi Asy-Syar'i (MIS) Sarang KH Achmad Rosikh Roghibi atau dikenal Gus Rosikh, menyampaikan bahwa kiai-kiai dan para pengasuh pondok pesantren di Sarang sepakat mendukung, merestui, dan mendoakan Gus Salam menakhodai PBNU.

"Gus Salam dinilai oleh kiai-kiai Sarang adalah figur paling tepat yang memiliki kepedulian terhadap masa depan jam’iyah, sekaligus merespons tantangan zaman," ujar Gus Rosikh.

Menurutnya, NU ke depan membutuhkan kepemimpinan yang tidak hanya kuat secara personal, tetapi juga jelas secara visi dan arah gerakannya.

"Tidak cukup hanya dengan sopir yang piawai dan navigator yang paham peta global, tetapi juga membutuhkan mesin baru dengan pengemudi yang benar-benar memahami arah dan tujuan,” ujar Gus Rosikh. (*/jpnn)