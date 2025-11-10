Kiai Mubarok: Soeharto Layak Jadi Pahlawan Nasional, Jasanya Terasa Hingga Kini

jpnn.com, JAKARTA - Pengasuh Pondok Pesantren Darus Syifa YASPIDA Sukabumi, Kiai E.S. Mubarok mendukung rencana penetapan Presiden ke-2 Republik Indonesia, H.M. Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional.

Dia menilai Soeharto sebagai pemimpin yang berdedikasi tinggi dalam membangun bangsa, memperkuat kehidupan umat Islam, serta menjaga stabilitas nasional yang hasilnya masih dirasakan hingga saat ini.

"Pak Harto layak diberi gelar Pahlawan Nasional. Karena saya pribadi merasakan betul hasil pembangunan yang beliau lakukan. Swasembada pangan di masa beliau nyata terasa, harga-harga terjangkau, dan rakyat bisa hidup dengan tenang. Kalau pun ada yang tidak sependapat, itu hal yang wajar dalam kehidupan berbangsa, tetapi jasa beliau tetap harus dihormati,” ujar Mubarok dalam siaran persnya, Minggu (9/11).

Menurutnya, Soeharto tidak hanya memimpin dari sisi politik dan ekonomi, tetapi juga memberi ruang besar bagi pertumbuhan dakwah Islam, pesantren, dan lembaga pendidikan keagamaan.

“Beliau memahami bahwa kekuatan bangsa ini bukan hanya pada pembangunan fisik, tapi juga pada kekuatan iman dan akhlak masyarakatnya,” ujar dia.

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa nilai-nilai kepemimpinan Soeharto sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kemaslahatan umat.

“Menjaga negara itu bagian dari ajaran Islam. Soeharto telah melaksanakan hal itu dengan kesungguhan dan pengabdian yang panjang. Beliau pemimpin yang memadukan nasionalisme dan nilai-nilai Islam dalam praktik pemerintahan,” ungkapnya.

Mubarok menilai, bangsa Indonesia perlu belajar menilai sejarah dengan cara yang bijak dan objektif.