Kiai Muhaimin Sebut NU Resah, Minta KPK Tetapkan Tersangka Korupsi Kuota Haji

Sabtu, 13 September 2025 – 11:33 WIB
Kiai Abdul Muhaimin (kiri). Foto: source for JPNN

jpnn.com - JAKARTA - A'wan PBNU Kiai Abdul Muhaimin mendukung upaya KPK membongkar kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.

KPK kini berencana follow the money, menelusuri aliran uang, termasuk ke PBNU.

"Para kiai sepuh dan warga NU merasakan keresahan yang mendalam atas skandal beruntun yang menimpa PBNU. Namun, para kiai juga mendukung KPK mengusut dan menuntaskan perkara, biar jelas tindak pidana dan tersangkanya," tutur Kiai Muhaimin.

“Itu (menelusuri aliran dana ke PBNU) tugas KPK. Kami mendukung dan mematuhi penegakan hukum. Segera saja umumkan tersangkanya supaya tidak ada kesan KPK memainkan tempo yang membuat resah internal NU, khususnya warga (nahdiyin),” imbuhnya.

Menurutnya, jika KPK tidak segera mengumumkan tersangka kasus tersebut, maka NU secara kelembagaan makin jadi omongan tak baik.

Kiai Muhaimin, aktivis GP Ansor NU tiga periode itu juga meminta KPK menghormati ulama-ulama dan warga NU akar rumput yang tidak tahu soal kasus dugaan korupsi tersebut.

"Umumnya, warga NU memahami haji adalah urusan Kemenag dan para mitra penyelenggaranya. Nah, di dalam PBNU itu kan ada ratusan ulama kiai yang murni berkhidmat untuk NU," ujarnya.

"Banyak dari mereka yang tidak paham perkara, tapi mereka merasakan akibat. Termasuk sampai dicaci di media sosial, sungguh menyesakkan bagi mereka,” imbuh Kiai Muhaimin.

Kiai Muhaimin juga meminta KPK menghormati ulama-ulama dan warga NU akar rumput.

