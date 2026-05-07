Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Kiai Pencabul 50 Santriwati di Pati Kabur, Sembunyi di Wonogiri, Itu Dia

Kamis, 07 Mei 2026 – 10:29 WIB
Kiai Pencabul 50 Santriwati di Pati Kabur, Sembunyi di Wonogiri, Itu Dia - JPNN.COM
Ashari, tersangka pencabulan 50 santriwati (kiri). Foto: source for JPNN.com

jpnn.com - PATI - Tersangka pencabulan 50 santriwati Pondok Pesantren (Ponpes) Tahfidzul Quran Ndholo Kusumo Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah (Jateng), Ashari ditangkap di Wonogiri.

Sosok kiai cabul itu ditangkap di tempat persembunyiannya yang berada di Petilasan Eyang Gunungsari, Purwantoro, Kabupaten Wonogiri, pada Kamis (7/5) sekitar pukul 04.00 WIB.

Dalam foto yang diterima JPNN.com, dia ditangkap mengenakan baju batik berjaket hitam dengan hanya memakai celana kolor. Tangannya terborgol.

Baca Juga:

"Sudah, alhamdulillah (tertangkap, red) di Petilasan Eyang Gunung Sari Wonogiri," kata Kasat Reskrim Polresta Pati Kompol Dika Hadiyan Widya Wiratama, Kamis (7/5).

Upaya penangkapan paksa dilakukan karena pendiri sekaligus pengasuh Ponpes Ndholo Kusumo itu dua kali mangkir dari pemanggilan pemeriksaan sebagai tersangka oleh penyidik Polresta Pati.

Kiai cabul ini telah ditetapkan tersangka pada 28 April 2026. Polisi sempat menyebut pelaku kooperatif. Namun, ternyata pelaku kabur dari rumahnya.

Baca Juga:

Hingga akhirnya, Jatanras Polda Jateng diterjunkan menyokong Polresta Pati untuk memburu sang kiai bejat tersebut pada Rabu (6/5) kemarin.

Kasus ini sempat mangkrak sejak dilaporkan korban pada pertengahan 2024. Pada September 2025, korban menanyakan perkembangan laporannya ke Polresta Pati.

Kiai cabul di Pati itu jadi tersangka pada 28 April 2026. Polisi sempat menyebut pelaku kooperatif. Namun, ternyata...

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PATI  kiai cabul  ponpes pati  Ashari  pencabulan santriwati 
BERITA PATI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp