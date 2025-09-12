Kiai & Ulama di Jatim Mendoakan Mardiono Jadi Ketum PPP

jpnn.com, LAMONGAN - Ratusan ulama, kiai, dan para pengasuh pondok pesantren dari Jawa Timur serta Jawa Tengah Pantura menggelar acara Silaturahmi dan Doa Bersama di salah satu pondok pesantren, Lamongan, Jawa Timur, Kamis (11/9).

Kegiatan itu menjadi ajang doa bersama untuk kesuksesan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjelang Muktamar ke-10 sekaligus Pemilu 2029.

Acara yang diprakarsai oleh Kiai Ali Yusuf dari Lamongan ini dihadiri sejumlah tokoh ulama, antara lain Abah Yai Abdul Ghozali (Madiun), Ust. Nurul Huda (Kediri), Yai Mustofa (Mojokerto), Ust. Ainul Yaqin (Gresik), Kiai Mustaqim (Tuban), Ust. Marno (Bojonegoro), Kiai Khoiron (Ngawi), Kiai Hasyim (Sidoarjo), serta para ustaz dari wilayah Pantura Jateng.

Dalam pernyataan sikap yang dibacakan bersama, para ulama dan kiai menyampaikan apresiasi terhadap kepemimpinan Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono, yang dinilai berhasil menjaga soliditas partai setelah pergantian kepemimpinan di periode 2020–2025.

“Kami mendoakan agar Mardiono senantiasa diberi kesehatan, kekuatan, dan keberkahan dalam memimpin PPP, serta memohon beliau berkenan kembali mencalonkan diri sebagai Ketua Umum DPP PPP periode 2025–2030,” ujar Kiai Ali Yusuf mewakili para ulama yang hadir.

Para kiai juga menyampaikan harapan agar Muktamar ke-10 PPP, yang dijadwalkan berlangsung pada 27–29 September 2025, dapat berjalan lancar dan menghasilkan keputusan terbaik untuk masa depan partai. Sehingga tidak ada lagi perpecahan di tubuh partai berlambang Kabah.

Baca Juga: DPC PPP Natuna Solid Dukung Muhamad Mardiono Jadi Ketum Definitif

“Di bawah kepemimpinan Bapak Mardiono, kami yakin PPP mampu meraih kejayaan pada Pemilu 2029 dan menghadirkan pemimpin yang amanah bagi umat,” imbuhnya.

Acara ditutup dengan doa bersama para ulama dan anak-anak yatim piatu yang mendoakan kelancaran Muktamar serta kesuksesan PPP di masa mendatang.