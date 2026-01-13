Kiamat Sudah Dekat Buat 3 Tim Super League Ini, Bukan Persib

Selasa, 13 Januari 2026 – 09:33 WIB

jpnn.com - DEPOK - Persib Bandung memimpin klasemen Super League setelah 17 pertandingan, alias berhak menyandang status juara setengah musim.

Maung Bandung mengoleksi 38 poin hasil 12 kali menang, dua kali meraih hasil imbang, dan tiga kali menelan kekalahan.

Salah satu faktor keperkasaan Persib ialah jago kandang, tidak membuang poin saat bermain di rumah sendiri.

Dari delapan kali mendapat jatah home selama putaran pertama, Persib selalu menang.

Pesaing terdekat dalam urusan itu ialah Persija Jakarta, delapan kali main kandang; enam kali menang, dua kali imbang.

Borneo FC juga punya delapan kali kemenangan kandang setelah paruh musim, tetapi sudah mendapat jatah sembilan kali home. Satu laga kalah.

Itu juga yang membuat Malut United dan Persita Tangerang bisa bersaing ke papan atas selama putaran pertama, lantaran serius mempersiapkan laga kandang, sukar ditaklukkan.

Malut United dan Persita sama-sama hanya sekali kalah dalam delapan home sejauh ini.