Kiat Hadapi Mobil Mogok Saat Berada di Jalan, Silakan Disimak

jpnn.com, JAKARTA - Mobil mogok saat berada di jalan menjadi pengalaman yang cukup menegangkan, terutama jika lalu lintas yang padat.

Banyak sebagian orang langsung panik saat kendaraan mengalami kendala, padahal masalah tersebut bisa diatasi dengan baik.

Dengan langkah yang tepat, Adan bisa mengendalikan secara aman.

Platform otomotif digital, Garasi.id memberikan sejumlah kiat agar pengendara tidak panik saat mobil mogok di jalan.

CEO Garasi.id Ardyanto Alam menjelaskan pengemudi perlu memahami tindakan yang aman dan tepat di pinggir jalan.

Menurut dia, pastikan kendaraan menepi di bahu jalan atau area aman sejauh mungkin dari lalu lintas yang padat.

"Lalu aktifkan lampu hazard. Jangan lupa untuk menaruh segitiga pengaman sejauh minimal tiga sampai lima meter di belakang mobil jika di dalam kota, dan 10–15 meter saat di jalan tol atau jalur cepat,” kata Ardy dalam siaran persnya, Selasa (11/11).

Jika masalahnya adalah aki soak. Ardy mengimbau agar pengemudi mengecek tegangan aki menggunakan voltmeter.