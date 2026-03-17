Kiat Hemat Menuju Kampung Halaman lewat Program Mudik Gratis

jpnn.com, JAKARTA - Musim mudik menjelang Hari Raya Idulfitri menjadi momen yang dinanti banyak keluarga untuk kembali ke kampung halaman, termasuk bagi para peserta program Mudik Bareng Pertamina 2026.

Sejak dini hari, suasana di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, sudah dipenuhi ribuan calon pemudik yang bersiap berangkat menggunakan fasilitas bus gratis yang disediakan PT Pertamina (Persero).

Salah satu peserta, Lina, tampak menunggu di pintu 3 sejak pukul 03.30 WIB bersama suami dan tantenya untuk berangkat menuju Ngawi, Jawa Timur. Dia memanfaatkan waktu sambil menikmati hiburan yang disediakan panitia.

Bagi Lina, program mudik gratis ini menjadi pengalaman kedua setelah sebelumnya juga berhasil mendapatkan tiket melalui proses yang cukup ketat. Dia mengaku sang suami berperan besar dalam mendapatkan kesempatan tersebut.

“Suami yang gigih untuk mencari tiket ini demi kami bisa berbagi kepada orangtua dan kerabat di Ngawi,” ujar Lina.

Dia mengungkapkan, biaya perjalanan yang biasanya mencapai sekitar Rp2,1 juta untuk tiga orang kini dapat dihemat sepenuhnya. Menurutnya, penghematan tersebut sangat berarti untuk kebutuhan Lebaran.

“Kalau ikut program Mudik Bareng Pertamina ini, semuanya gratis. Alhamdulillah, uangnya bisa kami pakai untuk kebutuhan lain,” katanya.

Lina mengatakan dana tersebut dialihkan untuk menyiapkan hidangan khas keluarga seperti opor ayam kampung, serta ditukar menjadi uang baru untuk dibagikan kepada anak-anak saat Lebaran.