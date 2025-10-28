Kiat Membeli Mobil Bekas Agar Tidak Salah Pilih, Perhatikan Hal Ini

Selasa, 28 Oktober 2025 – 00:17 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Membeli mobil bekas merupakan salah satu cara untuk bisa memiliki kendaraan.

Di samping harga lebih terjangkau, ketersediaan unit mobil bekas juga bisa langsung digunakan dan mudah dalam pengurusan dokumen.

Meski demikiann, saat membeli mobil bekas ada banyak hal yang perlu diperhatikan secara sesksama.

Hal itu untuk menghindari salah pilih saat membeli mobil. Semisalnya mobil bekas banjir atau tabrakan.

CEO Garasi.id, Ardyanto Alam menjelaskan pengguna harus lebih teliti dalam membeli mobkas.

Dia mengimbau jangan tergiur dengan tampilan luar yang mulus.

Menurut dia, tampilan itu belum tentu mencerminkan kondisi sebenarnya.

Dia mengaku banyak menemui kasus di mana mobil bekas tampak mulus, tetapi menyimpan potensi kerusakan tersembunyi di bagian mesin, kaki-kaki, atau sistem kelistrikan.