Kiat Mudik Lebaran dengan Kendaraan Pribadi, Ini yang Wajib Diperhatikan

jpnn.com, JAKARTA - Mudik lebaran merupakan momen penting yang paling ditunggu oleh jutaan masyarakat Indonesia.

Namun, banyak sebagian masyarakat memilih menggunakan mobil pribadi untuk melakukan perjalan mudik lebaran.

Perlu diingat menggunakan mobil pribadi harus membutuhkan persiapan yang matang sebelum melakukan perjalanan.

Hal itu dilakukan agar para pemudik aman dan nyaman.

Pakar keselamatan jalan raya dari Jakarta Defensive Driving Consulting (JDDC), Jusri Pulubuhu mengatakan ada beberapa hal yang harus diantisipasi oleh warga yang hendak mudik lebaran menggunakan kendaraan pribadi.

Dia menjelaskan ada tiga hal yang harus diperhatikan, yakni waktu, kondisi lelah, hingga membawa barang berlebihan.

Dia menyampaikan bahwa perjalanan pulang ke kampung halaman menggunakan kendaraan roda dua maupun empat menjelang Lebaran biasanya membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan pada hari-hari biasa.

"Perjalanan mudik dari Jakarta menuju Jawa Tengah maupun Timur itu rata-rata membutuhkan waktu yang lebih lama. Misal mau ke Semarang, kalau hari-hari biasa itu bisa ditempuh dengan waktu 6-7 jam saja. Kalau pada momentum mudik Lebaran ini bisa sampai 12 jam lebih," katanya dalam acara jumpa media bersama Jetour di Jakarta, Selasa (10/3).