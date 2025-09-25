Kick Off Penyaluran Beras Serentak, Polda Lampung Pastikan Keterjangkauan Pangan

jpnn.com, LAMPUNG - Polda Lampung meluncurkan program penyaluran beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) secara serentak di 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

Launching berlangsung di PKK Agropark Tanjung Bintang, Rabu (24/9/2025), sebagai upaya menjaga ketahanan pangan sekaligus menekan inflasi daerah.

Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika memimpin langsung jalannya kegiatan. Ia menegaskan distribusi pangan ini bukan sekadar bantuan sosial, melainkan langkah strategis untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan beras bagi masyarakat.

“Sebanyak 413.990 kilogram beras disalurkan serentak kepada 41.399 penerima manfaat di seluruh Lampung. Ini adalah upaya nyata Polda Lampung bersama pemerintah untuk menekan inflasi pangan sekaligus melindungi daya beli masyarakat,” tegas Helmy.

Secara nasional, program distribusi beras SPHP menargetkan 3,93 juta ton hingga akhir 2025. Hingga 23 September, sudah terealisasi 1,58 juta ton atau sekitar 40 persen dari total target.

Polda Lampung memastikan distribusi di wilayahnya berjalan tepat sasaran dan berkesinambungan hingga 31 Desember mendatang.

Kegiatan penyaluran beras ini turut dirangkaikan dengan Bazar Gerakan Pangan Murah serta taping program televisi Inspirasi Tani kerja sama dengan TVRI.

Program tersebut membahas inovasi pertanian dan pembangunan pangan dengan melibatkan pejabat pusat maupun daerah.