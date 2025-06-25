Kiesha Alvaro Belajar Mencangkul Hingga Kemudikan Ekskavator di Film Tumbal Proyek

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Aktor Kiesha Alvaro membintangi film terbaru berjudul Tumbal Proyek.

Dia mengaku mempelajari banyak hal baru berkat perannya di film garapan Jeropoint tersebut.

Salah satunya adalah mempelajari cara mencangkul.

"Saya belajar mencangkul, saya belajar pokoknya semua perkakas yang saya enggak pernah sentuh di rumah saya sentuh di film ini," ujar Kiesha Alvaro di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (23/4).

Selain itu, dia juga mendapat pengalaman baru, yakni cara mengendarai ekskavator.

Meski tak mudah, Kiesha Alvaro mengaku senang mendapat pengalaman seru seperti itu.

Dia mengaku semua kru sangat waspada dan berhati-hati ketika dirinya mengemudikan eskavator.

"Saya bawa ekskavator yang di mana ketika saya bawa semua kru kayak siap-siap lari gitu karena takut tiba-tiba kebablasan atau apa pada saat syuting, tapi alhamdulillah semuanya aman-aman saja," kata Kiesha Alvaro.