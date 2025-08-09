Kiki Farel & Faby Marcelia Jalani Profesi Menantang di 'Jadi Aku Sebentar Saja' ANTV

Sabtu, 09 Agustus 2025 – 09:06 WIB

jpnn.com, JAKARTA - ANTV bersama LESLAR Entertainment menghadirkan program reality show berjudul 'Jadi Aku Sebentar Saja', yang tayang perdana pada Sabtu dan Minggu, 9–10 Agustus 2025 pukul 16.30 WIB.

Program ini mengajak para selebriti menjalani profesi orang-orang terpilih untuk merasakan kerasnya perjuangan hidup mereka.

Diproduksi oleh LESLAR Entertainment milik pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar, tayangan ini menyuguhkan sisi humanis dari kehidupan para pekerja.

Program ini bertujuan menggugah empati penonton dan membuka mata publik akan perjuangan hidup di tengah keterbatasan ekonomi.

Pada episode perdana, Sabtu (9/8), aktor Kiki Farel mencoba menjadi penambak ikan seperti Pak Usman, pria paruh baya yang telah puluhan tahun menekuni profesi tersebut.

Selain bekerja di tengah kerasnya alam, Pak Usman juga merawat istrinya yang sakit dan tinggal di rumah apung.

Kiki Farel merasakan langsung kerasnya profesi tersebut dengan belajar menambak ikan dan tidur di rumah apung.

Dia mengaku tersentuh melihat ketabahan Pak Usman dan merasa bersyukur dapat mengenal sosok yang penuh semangat dan dedikasi terhadap keluarga.