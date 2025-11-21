Kilang Pertamina Internasional Kedepankan Inovasi & Efisiensi Energi

jpnn.com, JAKARTA - Pjs. Corporate Secretary KPI, Milla Suciyani mengatakan konsistensi Kilang Pertamina Internasional (KPI) dalam mendukung target nasional Net Zero Emission (NZE) 2060 atau lebih cepat, terus menunjukkan hasil.

Hingga Oktober 2025, KPI secara konsisten berhasil merealisasikan program dekarbonisasi hingga mencapai sekitar 390 ribu metric Ton CO2e.

Angka tersebut bahkan sudah melebihi target tahun 2025, yakni sebesar yakni 370 ribu metric Ton CO2e atau sebesar 105%.

Baca Juga: Kilang Pertamina Internasional Beberkan Pencapaian Strategisnya

Milla menambahkan, secara keseluruhan pencapaian ini mencerminkan konsistensi perusahaan dalam menjalankan strategi dekarbonisasi berbasis efisiensi dan inovasi teknologi, utamanya yang masuk dalam lingkup satu, yakni mengurangi emisi yang berasal dari operasional kilang.

“Capaian ini bukan sekadar angka, tapi bukti nyata bahwa program inovasi dan efisiensi pemakaian energi yang kami lakukan berjalan dan terukur. Kami berkomitmen menjadikan dekarbonisasi sebagai bagian dari strategi jangka panjang perusahaan, bukan hanya proyek jangka pendek,” ujar Milla.

Beberapa strategi yang dijalankan KPI untuk mengurangi emisi dari kilang di antaranya, efisiensi energi serta penerapan energi rendah karbon dalam operasional kilang.

"Berbagai inovasi terus dilakukan KPI dalam hal memodifikasi unit operasi untuk semakin mengefisienkan penggunaan energi," kata Milla.

Upaya lainnya adalah menerapkan teknologi Flare Gas Recovery System (FGRS). Menurut Milla, teknologi ini memungkinkan pemanfaatan kembali gas hasil pengolahan minyak yang biasanya dibakar di flare, sehingga mengurangi emisi karbon dari pembakaran gas sisa.