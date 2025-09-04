Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Kilang Pertamina Internasional Lampaui Target Operasional di Semester I 2025

Kamis, 04 September 2025 – 18:47 WIB
Kilang Pertamina Internasional Lampaui Target Operasional di Semester I 2025 - JPNN.COM
Kilang Pertamina Internasional berhasil melampaui sejumlah target operasional yang telah ditetapkan sebelumnya di semester I 2025. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Kilang Pertamina Internasional (KPI) terus menunjukkan komitmennya sebagai salah satu mata rantai ketahanan energi di Indonesia. Hal itu terlihat dari pencapaian KPI di semester pertama 2025.

Pjs Corporate Secretary KPI Milla Suciyani mengatakan di paruh pertama tahun 2025, KPI berhasil melampaui sejumlah target operasional yang telah ditetapkan sebelumnya.

Milla menyebut KPI berhasil mengolah minyak mentah mencapai angka sekitar 159 juta barel hingga Juni 2025.

Baca Juga:

Angka itu melebihi target yang tercatat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), yakni sebesar 158,6 juta barel.

Dari minyak mentah yang diolah tersebut, lanjut Milla, KPI berhasil mencapai angka yield valuable product sekitar 84 persen.

Pencapaian ini berada di atas target yang telah ditetapkan.

Baca Juga:

“Sebagai bagian dari ketahanan energi nasional, kami menyadari tanggung jawab kami untuk menghasilkan produk BBM dan Non-BBM yang menjadi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat," kata Milla dalam keterangan resminya, Kamis (4/9).

Oleh karena itu, lanjut dia, mengoptimalkan operasi kilang sesuai dengan target yang telah ditetapkan mencerminkan kontribusi strategis KPI dalam menjaga ketahanan energi nasional.

Kilang Pertamina Internasional berhasil melampaui sejumlah target operasional yang telah ditetapkan sebelumnya di semester I 2025

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pertamina  kilang Pertamina  ketahanan energi  BBM  Milla Suciyani  minyak mentah 
BERITA PERTAMINA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp