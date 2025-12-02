Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Sosial

Kilang Pertamina Internasional Salurkan Bantuan Untuk Korban Banjir Bandang di Aceh, Sumut & Sumbar

Selasa, 02 Desember 2025 – 03:16 WIB
Kilang Pertamina Internasional (KPI) mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk para korban di wilayah terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Foto dok KPI

jpnn.com, JAKARTA - Kilang Pertamina Internasional (KPI) mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk para korban di wilayah terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. 

Pjs. Corporate Secretary KPI, Milla Suciyani mengatakan penyaluran bantuan dari KPI dilakukan dalam beberapa tahap dan menggandeng Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“KPI ikut berduka cita atas peristiwa bencana alam yang terjadi di beberapa propinsi bagian ujung pulau Sumatra. Sebagai bentuk solidaritas, kami tergerak untuk meringankan beban para korban dengan mengirimkan bantuan ke lokasi bencana,” ujar Milla.

Milla mengungkapkan, bantuan tahap pertama telah diserahkan pada 29 November 2025 kepada Kepala Subdirektorat Kemitraan Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB, Erry Prawisuda.

Bantuan tersebut disalurkan pada para korban bencana melalui jalur udara, dari Lanud Halim Perdana Kusuma.

Jenis bantuan yang dikirimkan KPI untuk para korban bencana banjir dan longsor meliputi bahan makanan, seperti mie instan, biskuit, vitamin C dan air mineral, masing-masing ratusan pack.

Ada pula ratusan kemasan kebutuhan peralatan mandi dan sanitasi seperti sabun mandi, sampo, pasta gigi dan karbol dan alat pembersih lantai.

Selain itu, KPI juga mengirimkan bantuan berupa pakaian laki-laki dan perempuan layak pakai, pembalut dan pampers untuk balita.

