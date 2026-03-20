Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Kilas Balik Ramadan: Evaluasi Perjalanan Hilirisasi dan Resiliensi Industri Nasional

Jumat, 20 Maret 2026 – 17:37 WIB
Kilas Balik Ramadan: Evaluasi Perjalanan Hilirisasi dan Resiliensi Industri Nasional - JPNN.COM
MIND ID Mendukung KILAS (Kupas Isu Lintas Sektor Strategis) Balik Ramadan, sebuah forum yang secara khusus ditujukan untuk mengevaluasi perjalanan hilirisasi sekaligus mengukur resiliensi industri pertambangan nasional ke depan. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Ramadan selalu menjadi jeda untuk berhenti sejenak, menengok ke belakang, dan memastikan arah yang ditempuh tetap selaras dengan tujuan yang ditetapkan.

Dalam semangat refleksi tersebut, MIND ID mendukung KILAS (Kupas Isu Lintas Sektor Strategis) Balik Ramadan, sebuah forum yang secara khusus ditujukan untuk mengevaluasi perjalanan hilirisasi sekaligus mengukur resiliensi industri pertambangan nasional ke depan.

Forum ini dibangun untuk merangkul seluruh pemangku kepentingan sektor pertambangan agar berbicara dalam satu agenda, bekerja di atas dasar data yang sama, dan melangkah pada program prioritas yang disepakati bersama.

Baca Juga:

Dalam dua tahun terakhir, arsitektur penciptaan nilai tambah di dalam negeri bergerak kian solid. Pemerintah mencatat realisasi investasi hilirisasi sepanjang Januari hingga September 2025 mencapai Rp 431,4 triliun, meningkat 58,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Angka ini menegaskan bahwa strategi pengolahan mineral dan batu bara di dalam negeri bukan lagi wacana, melainkan kerja nyata yang menyumbang porsi signifikan terhadap total investasi nasional dan mengubah struktur industri kita dari penjual bahan mentah menjadi produsen produk bernilai tambah.

Grup MIND ID berada di garis terdepan mendukung akselerasi tersebut. Sejumlah proyek strategis yang telah beroperasi dan terus dikembangkan antara lain fasilitas pengolahan dan pemurnian bauksit–alumina–aluminium, smelter pengolahan dan pemurnian tembagas beserta Precious Metal Refinery di Gresik, tiga proyek pengolahan dan pemurnian nikel di Sulawesi, serta proyek pengembangan infrastruktur logistik batu bara Tanjung Enim–Keramasan.

Baca Juga:

Rangkaian inisiatif ini dirancang untuk memperkuat rantai nilai di dalam negeri dan meningkatkan kapasitas produksi.

Kendati demikian, perjalanan hilirisasi nasional terus dihadapkan pada tantangan. Volatilitas harga komoditas global, pergeseran rantai pasok, perubahan teknologi terutama pada bahan baku baterai, ketegangan geopolitik, hingga perubahan kebijakan dagang di pasar mitra menuntut biaya produksi dan strategi komersial pelaku industri bergerak dinamis.

Ramadan selalu menjadi jeda untuk berhenti sejenak, menengok ke belakang, dan memastikan arah yang ditempuh tetap selaras dengan tujuan yang ditetapkan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Hilirisasi Industri  KILAS Balik Ramadan  Evaluasi Perjalanan Hilirisasi  industri nasional 
BERITA HILIRISASI INDUSTRI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp