Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Internasional - Asia Oceania

Kim Jong Un Berang, Tuding Amerika & Korsel Ingin Memicu Perang

Selasa, 19 Agustus 2025 – 15:58 WIB
Kim Jong Un Berang, Tuding Amerika & Korsel Ingin Memicu Perang - JPNN.COM
Pemimpin Korut Kim Jong Un terlihat pada foto tanpa tanggal yang disiarkan Agensi Berita Sentral Korea (KCNA) pada Senin (9/3/2020). Foto: ANTARA FOTO/KCNA via REUTERS/wsj/djo

jpnn.com, PYONGYANG - Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mengecam latihan militer gabungan Amerika Serikat dan Korea Selatan, dengan menyebutnya sebagai tanda "kehendak mereka memicu perang" yang dapat menghancurkan perdamaian dan keamanan di kawasan, menurut media pemerintah Korut KCNA pada Selasa.

Pernyataan itu disampaikan Kim sehari saat menginspeksi uji operasi sistem persenjataan kapal perusak multiperan seberat 5.000 ton yang resmi diluncurkan di pelabuhan barat Nampho pada April lalu, sebut KCNA.

Dia juga menyerukan agar arsenal nuklir Korut diperluas dengan cepat karena situasi keamanan buruk yang dihadapi Pyongyang.

Baca Juga:

Pada Senin, AS dan Korsel memulai latihan Ulchi Freedom Shield selama 11 hari untuk meningkatkan kesiapan menghadapi ancaman Korut, tetapi separuh jadwal latihan itu ditunda hingga September.

Langkah itu dianggap sebagai bagian dari pendekatan yang lebih lunak terhadap Korut oleh Presiden Korsel yang baru, Lee Jae Myung.

Namun, Kim menyebut latihan gabungan tahunan itu jelas menunjukkan niat AS dan Korsel untuk terus bermusuhan dan konfrontatif terhadap Korut.

Baca Juga:

Dia menambahkan bahwa kedua negara itu "baru-baru ini merancang hubungan militer dengan melibatkan elemen nuklir."

Usai menyaksikan uji coba sistem persenjataan kapal perusak Choe Hyon, Kim menyatakan puas atas kemajuan Angkatan Laut Korut yang "berteknologi tinggi dan bersenjata nuklir," menurut KCNA.

Pernyataan itu disampaikan Kim Jong Un saat menginspeksi uji operasi sistem persenjataan kapal perusak multiperan seberat 5.000 ton

Sumber ANTARA

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kim Jong Un  Amerika  Korsel  Korea Utara  Korut  Konflik Korea 
BERITA KIM JONG UN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp