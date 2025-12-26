Close Banner Apps JPNN.com
Kim Jong Un Perintahkan Korut Genjot Produksi Rudal

Jumat, 26 Desember 2025 – 23:50 WIB
Kim Jong Un Perintahkan Korut Genjot Produksi Rudal
Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un bersama dua ajudannya berjalan di depan rudal berukuran jumbo yang diduga adalah ICBM Hwasong-17. Foto: KCNA via Reuters

jpnn.com, PYONGYANG - Kim Jong Un meminta peningkatan kapasitas produksi rudal dan amunisi Korea Utara (Korut) saat meninjau perusahaan industri persenjataan utama, media pemerintah KCNA melaporkan pada Jumat (26/12).

Didampingi sejumlah pejabat senior, pemimpin Korut itu mengunjungi perusahaan persenjataan strategis. Ia menekankan pentingnya modernisasi pabrik serta penguatan fondasi teknis untuk memenuhi kebutuhan operasional Tentara Rakyat Korea (KPA).

Para pejabat melaporkan kepada Kim capaian sektor produksi rudal dan peluru artileri sepanjang 2025, termasuk tingkat produksi pada kuartal keempat.

KCNA tidak mengungkapkan lokasi maupun waktu kunjungan tersebut.

"Fondasi teknis perusahaan produksi terkait perlu diperkuat secara seimbang guna memperluas kapasitas produksi secara menyeluruh," ujar Kim, seperti dikutip KCNA.

Ia juga menekankan perlunya rencana produksi berorientasi pengembangan pada 2026 untuk memenuhi kebutuhan operasional masa depan pasukan rudal dan artileri Korut.

Kim menilai modernisasi industri persenjataan melalui pendirian fasilitas baru serta peningkatan kapasitas pabrik yang ada berperan penting dalam memperkuat daya tangkal perang.

Pada Kamis, KCNA melaporkan Kim meninjau pembangunan kapal selam strategis bertenaga nuklir berbobot 8.700 ton yang dilengkapi kemampuan menembakkan rudal, proyek yang pertama kali diumumkan pada Maret lalu.

Kim Jong Un meminta peningkatan kapasitas produksi rudal dan amunisi Korea Utara (Korut) saat meninjau perusahaan industri persenjataan utama

Sumber ANTARA

