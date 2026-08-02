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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Kim Sang Sik Beberkan Masalah Vietnam, Timnas Indonesia Dapat Angin Segar

Minggu, 02 Agustus 2026 – 11:02 WIB
Kim Sang Sik Beberkan Masalah Vietnam, Timnas Indonesia Dapat Angin Segar - JPNN.COM
Timnas Vietnam (jersei merah) saat menghadapi Singapura pada lanjutan Grup A Piala AFF 2026. Foto: Asean United FC.

jpnn.com - Vietnam menghadapi ujian berat menjelang bertandang ke markas Timnas Indonesia pada lanjutan Grup A Piala AFF 2026.

Hasil imbang tanpa gol saat menjamu Singapura di Hanoi membuat pelatih Kim Sang Sik langsung mengalihkan fokus untuk membenahi performa timnya sebelum bertandang ke Stadion Pakansari, Senin (3/8/2026).

Satu poin dari pertandingan tersebut membuat peluang Golden Star Warriors lolos ke fase berikutnya tetap terbuka.

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Namun, posisi Vietnam kini kurang menguntungkan. Nguyen Quang Hai dan kolega tertahan di peringkat ketiga Grup A dengan koleksi empat poin, tertinggal dua angka dari Indonesia di posisi kedua dan tiga poin dari Singapura yang memuncaki klasemen.

Kondisi itu membuat laga melawan Indonesia menjadi pertandingan yang wajib dimenangkan Vietnam.

Kim Sang Sik Akui Vietnam Belum Maksimal

Kim mengakui permainan anak asuhnya jauh dari harapan. Menurut pelatih asal Korea itu, skema permainan yang telah dipersiapkan tidak berjalan sesuai rencana sehingga Singapura mampu meredam agresivitas timnya.

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"Pressing yang kami rencanakan tidak berjalan efektif. Singapura mampu mengatasi situasi itu dengan sangat baik," ujar Kim.

Laga Kontra Timnas Indonesia Jadi Penentuan

Dia memastikan tim pelatih akan segera melakukan evaluasi menyeluruh sebelum menghadapi Indonesia.

Vietnam menghadapi ujian berat menjelang bertandang ke markas Timnas Indonesia pada lanjutan Grup A Piala AFF 2026.

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TAGS   Vietnam  Timnas Indonesia  timnas Indonesia vs Vietnam  Kim Sang Sik  Piala AFF 2026 
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