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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Kim Sang Sik Ungkap Alasan Vietnam Tetap Percaya Diri Hadapi Timnas Indonesia

Minggu, 02 Agustus 2026 – 19:00 WIB
Kim Sang Sik Ungkap Alasan Vietnam Tetap Percaya Diri Hadapi Timnas Indonesia - JPNN.COM
Pelatih Vietnam, Kim Sang-sik bersama Patrik Le Giang saat konferensi pers menjelang laga melawan Timnas Indonesia pada ajang ASEAN Championship 2026 di Stadion Pakansari, Bogor, Minggu (2/8). Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com - Vietnam menatap laga melawan Timnas Indonesia pada ASEAN Championship 2026 dengan penuh percaya diri.

Pelatih Vietnam Kim Sang-sik menilai anak asuhnya tampil solid sejauh ini, terutama dalam menjaga lini pertahanan.

Terbukti, The Golden Star Warriors belum kebobolan dalam dua pertandingan dan telah mencetak tujuh gol.

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"Kami percaya diri karena dalam dua pertandingan kami belum kebobolan. Bermain bertahan merupakan tugas seluruh tim, bukan hanya satu pemain," ujar Kim.

Manajer kelahiran 17 Desember 1976 itu juga menegaskan timnya sudah melupakan hasil imbang tanpa gol saat menghadapi Singapura.

Juara bertahan Piala AFF tersebut kini fokus penuh menghadapi Indonesia. Kim berharap timnya mampu meraih kemenangan demi menjaga peluang melaju ke babak berikutnya.

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"Kami sangat menyesal tidak raih kemenangan melawan Singapura. Kami buat banyak peluang di laga tersebut, tetapi belum berbuah gol."

"Sekarang kami fokus menatap laga melawan Indonesia dan diharapkan bisa menampilkan permainan terbaik untuk laga esok hari," ujar pelatih asal Korea itu.

Vietnam percaya diri menatap laga melawan Timnas Indonesia pada ASEAN Championship 2026 dengan modal tidak kebobolan dalam dua laga

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TAGS   Vietnam  Timnas Indonesia  Kim Sang Sik  timnas Indonesia vs Vietnam  Piala AFF 
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