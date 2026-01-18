Kim Seon Ho dan Go Youn Jung Ungkap Makanan Indonesia Favoritnya

Minggu, 18 Januari 2026 – 14:10 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Aktor asal Korea Selatan Kim Seon Ho dan Go Youn Jung menyapa para penggemarnya di Indonesia lewat fan event drama terbaru mereka Can This Love Be Translated?.

Mereka pun berbagi pengalaman menikmati makanan Indonesia selama berada di Jakarta.

Kim Seon Ho mengaku langsung jatuh cinta dengan sate ayam. Aktor 39 tahun itu, bahkan menghabiskan cukup banyak sate saat pertama kali mencobanya.

"Pertama, saya mencoba sate. Saya makan 10 tusuk," ujat Kim Seon Ho di The Kasablanka Hall, Jakarta Selatan, Jumat (16/1) malam.

Selain itu, dia juga memuji kelezatan mie goreng. Pemeran Joo Ho Jin dalam Serial 'Can This Love Be Translated?' itu mengaku baru saja menyantap makanan tersebut sebelum acara dimulai.

"Masakan mie goreng. Mie goreng. Enak banget, baru saja saya makan itu," kata Kim Seon Ho.

Suasana pun makin seru tatkala Indra Herlambang selaku pembawa acara mengajukan pertanyaan soal pilihan tempat makan jika karakter mereka berkencan di Jakarta.

Kim Seon Ho mengatakan sebagai karakter Hiro mungkin akan memilih restoran mewah.