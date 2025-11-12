Kimberly-Clark, UNICEF, dan Project HOPE Dukung Kesehatan Perempuan & Bayi

jpnn.com, JAKARTA - Dalam rangka Hari Kesehatan Nasional 2025, UNICEF, Kimberly-Clark Softex, Kimberly-Clark Foundation, dan Project HOPE meluncurkan inisiatif dua hingga tiga tahun senilai Rp 74 miliar untuk memperluas akses kesehatan bagi lebih dari 4 juta perempuan, anak perempuan dan bayi di Indonesia.

Saat ini, kesehatan perempuan masih menjadi isu mendesak di seluruh dunia. Menurut WHO, setiap tujuh detik seorang perempuan atau bayi kehilangan nyawa saat atau setelah melahirkan.

Sementara itu, sekitar 500 juta perempuan dan anak perempuan di dunia masih menghadapi keterbatasan akses terhadap informasi dan fasilitas yang memadai untuk mengelola kesehatan menstruasi mereka.

Forum Ekonomi Dunia menegaskan bahwa investasi pada kesehatan perempuan memberikan manfaat besar bagi kesehatan seluruh Masyarakat. Kondisi ini menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memastikan setiap perempuan dan anak perempuan dapat tumbuh sehat dan berdaya.

Inisiatif ini berangkat dari realitas yang dihadapi anak perempuan dan ibu muda di Indonesia. Satu dari empat anak perempuan mengalami menstruasi pertama tanpa pengetahuan sebelumnya, sebuah tantangan yang semakin berat karena minimnya fasilitas sanitasi yang responsif terhadap kebutuhan gender.

Remaja perempuan lebih sering mengalami depresi dan cemas dibandingkan remaja laki-laki, dengan 35 persen menunjukkan tanda-tanda masalah kesehatan mental.

Kehamilan dini dan kematian bayi juga masih menjadi perhatian serius. Pada tahun 2024, sebanyak 18 dari setiap 1.000 anak perempuan berusia 15 hingga 19 tahun tercatat telah melahirkan.

“Kami selalu berupaya memimpin dengan kepedulian dalam setiap hal yang kami lakukan. ‘We Care’ adalah salah satu dari tiga nilai utama kami sebagai sebuah perusahaan. Kami menunjukkan kepedulian kepada karyawan, pelanggan, konsumen, dan komunitas tempat kami beroperasi. Kepedulian menjadi nilai inti dari Kimberly-Clark. Kemitraan strategis ini memungkinkan kami memperluas nilai tersebut lebih jauh dengan memastikan perempuan, anak perempuan dan bayi di seluruh dunia mendapatkan dukungan penting yang layak mereka terima, khususnya kali ini di Indonesia, khususnya di wilayah Tangerang, Bandung, Sidoarjo, Banyuwangi, Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Timur,” ujar Vice President & Managing Director Kimberly-Clark Softex Indonesia Dmytro Badyvskyi.