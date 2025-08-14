Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Kimberly Ryder Ungkap Alasan Ibundanya Kesal kepada Edward Akbar

Kamis, 14 Agustus 2025 – 11:11 WIB
Kimberly Ryder Ungkap Alasan Ibundanya Kesal kepada Edward Akbar - JPNN.COM
Aktris Kimberly Ryder di Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat (11/7). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Kimberly Ryder mengungkap penyebab ibundanya, Irvina Ryder melabrak Edward Akbar belum lama ini.

Dia mengatakan sang ibunda kesal lantaran Edward Akbar lupa dengan tanggung jawab terhadap anak.

"Yang sebenarnya dia kesal itu karena tanggung jawab cucu-cucunya akhirnya ke dia (ibu)," kata Kimberly Ryder saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV, Selasa (12/8).

Baca Juga:

Sejak bercerai dari Edward Akbar, Kimberly Ryder terpaksa harus bekerja demi memenuhi kebutuhan anak.

Oleh sebab itu, perempuan berusia 32 tahun tersebut tidak bisa 24 jam merawat anak.

"Mamaku yang pegang anak-anakku," jelas Kimberly Ryder.

Baca Juga:

Menurut pemain film Sukma itu, seharusnya Edward Akbar sadar akan tanggung jawab meski telah bercerai.

Akan tetapi, anak-anaknya dibiarkan diasuh oleh ibunda Kimberly Ryder, Irvina Ryder.

Aktris Kimberly Ryder mengungkap penyebab ibundanya, Irvina Ryder melabrak Edward Akbar belum lama ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kimberly Ryder  Edward akbar  Kimberly Ryder dan Edward Akbar  ibunda Kimberly Ryder 
BERITA KIMBERLY RYDER LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp