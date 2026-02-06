Kinerja Bank Mandiri Solid di 2025, Perkuat Intermediasi dan Peran Strategis

jpnn.com, JAKARTA - Perekonomian Indonesia sepanjang 2025 tetap tumbuh solid di tengah tantangan global. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi mencapai 5,11 persen secara tahunan, didukung kebijakan pemerintah yang akomodatif serta aktivitas domestik yang terjaga.

Sejalan dengan itu, Bank Mandiri konsisten menjaga fundamental keuangan yang kuat sepanjang 2025 melalui penguatan ekosistem finansial dan akselerasi layanan digital.

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian audited per 31 Desember 2025, total aset Bank Mandiri tumbuh 16,6 persen secara year on year (YoY) menjadi Rp2.829,9 triliun, dengan penyaluran kredit meningkat 13,4 persen YoY menjadi Rp1.895,0 triliun.

Pertumbuhan kredit ditopang kinerja yang merata di seluruh segmen bisnis, termasuk sektor UMKM yang tumbuh 4,88 persen YoY. Capaian ini mempertegas peran Bank Mandiri dalam mendukung lebih dari 1,3 juta pelaku UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

Direktur Utama Bank Mandiri Riduan mengatakan, pertumbuhan yang merata tersebut mencerminkan efektivitas strategi penguatan ekosistem pembiayaan yang dijalankan perseroan.

“Kami terus mendorong pembiayaan yang selektif dan terukur di seluruh segmen, dengan fokus pada sektor produktif yang mendorong ekonomi kerakyatan dan perluasan lapangan kerja. Pendekatan ini memungkinkan Bank Mandiri menjaga momentum pertumbuhan kredit sekaligus memastikan kualitas aset tetap terjaga,” ujar Riduan di Jakarta, Kamis (5/2).

Lebih lanjut, bank berkode emiten BMRI ini menambahkan, pertumbuhan kredit tersebut ditopang oleh peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang mencapai Rp2.105,8 triliun, tumbuh 23,9 persen YoY.

Struktur pendanaan juga terjaga baik dengan dana murah (CASA) tumbuh 12,6 persen YoY menjadi Rp1.431,4 triliun sehingga likuiditas Bank Mandiri tetap memadai dalam mendukung ekspansi bisnis secara berkelanjutan.