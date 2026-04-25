Kinerja Bisnis Tumbuh, Presdir Prudential Syariah Raih Penghargaan CEO Terbaik 2026

Sabtu, 25 April 2026 – 10:50 WIB

jpnn.com, JAKARTA - PT Prudential Sharia Life Assurance atau Prudential Syariah terus menunjukkan kinerja bisnis yang positif di tengah dinamika pasar yang fluktuatif.

Konsistensi tersebut turut memperkuat posisi Prudential Syariah dalam menghadirkan perlindungan berbasis syariah bagi masyarakat Indonesia.

Sejalan dengan pertumbuhan tersebut, Presiden Direktur Prudential Syariah Iskandar Ezzahuddin meraih penghargaan Indonesia Best 50 CEO Awards 2026.

Penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan atas kepemimpinan yang dinilai mampu mendorong kinerja berkelanjutan, memperluas akses proteksi syariah, serta memperkuat fondasi bisnis perusahaan.

Iskandar mengatakan penghargaan tersebut tidak hanya menjadi capaian pribadi, tetapi juga mencerminkan kerja kolektif seluruh tim Prudential Syariah dalam menjaga kepercayaan peserta.

Menurutnya, penghargaan ini mencerminkan dedikasi dan komitmen seluruh tim Prudential Syariah dalam menjaga kepercayaan serta terus berinovasi sesuai kebutuhan peserta.

"Kami memandang capaian ini sebagai dorongan untuk terus menghadirkan solusi perlindungan berbasis syariah yang relevan dan komprehensif untuk kebutuhan keluarga Indonesia yang terus berkembang,” ujar Iskandar, Sabtu (25/4).

Di bawah kepemimpinannya, Prudential Syariah membukukan pertumbuhan aset lebih dari 20 persen sepanjang 2025.