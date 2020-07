Kinerja BJB Moncer, Yuddy Renaldi Sabet Penghargaan Best Leader

Jumat, 24 Juli 2020 – 20:40 WIB

jpnn.com, BANDUNG - Kinerja Bank Jabar Banten (Bank BJB) makin kinclong. Penghargaan demi penghargaan pun menjadi bukti pengakuan atas capaian bank yang berkantor pusat di Bandung itu.

Pada Kamis (23/7), Bank BJB menyabet penghargaan dari ajang Indonesia Financial Top Leader Award 2020. Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi dinobatkan sebagai Best Leader for Business Sustainability Through Business Innovation - Market Segmentation, Business Expansion, and Product Development Category BPD Buku III.

Secara simbolis, penghargaan ini diterima Direktur Operasional Bank BJB Tedi Setiawan sebagai perwakilan dari manajemen. Yuddy mengatakan, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi dari kalangan profesional yang mencerminkan kinerja perusahaan.

Menurutnya, penghargaan itu akan menjadi pelecut semangat untuk terus mengeluarkan upaya terbaiknya dalam memimpin Bank BJB. Yuddy juga akan mendorong seluruh jajaran Bank BJB mengerahkan upaya terbaik untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan.

"Kami selalu mengupayakan kerja terbaik dalam berbagai situasi, baik saat normal maupun dalam masa penuh tantangan sepertu sekarang ini. Bank BJB berkomitmen untuk terus memelihara semangat usaha agar tetap dalam kondisi prima guna melancarkan strategi-strategi yang telah dirancang demi memanfaatkan sebanyak mungkin peluang untuk terus mengembangkan perusahaan," kata Yuddy.

Indonesia Financial Top Leader Award 2020 merupakan wadah apresiasi bagi para pimpinan institusi keuangan dalam menjalankan perannya dalam menopang keberlanjutan bisnis perusahaannya, khususnya di masa pandemi COVID-19 yang mendatangkan tantangan tersendiri seperti sekarang ini. Penghargaan tersebut disusun berdasarkan hasil riset Warta Ekonomi dengan menggunakan media monitoring.

Tim riset Warta Ekonomi menganalisis pemberitaan-pemberitaan mengenai kinerja perusahaan dan pimpinannya di berbagai media online di Indonsesia dalam periode tertentu. Hasilnya, Yuddy Renaldi menjadi salah satu penerima penghargaan itu.(ikl/jpnn)