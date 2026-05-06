Kinerja Gemilang, Tugu Insurance Kantongi Laba Rp 265,62 Miliar Pada Kuartal I 2026

Rabu, 06 Mei 2026 – 20:16 WIB
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (Tugu Insurance/TUGU) mencatatkan kinerja positif dengan fundamental yang terjaga meski di tengah ketidakpastian geopolitik global.

jpnn.com, JAKARTA - PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (Tugu Insurance/TUGU) mencatatkan kinerja positif dengan fundamental yang terjaga meski di tengah ketidakpastian geopolitik global.

Pada kuartal I-2026, Perseroan mencatatkan laba tahun berjalan yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk atau laba bersih sebesar Rp265,62 miliar.

Capaian tersebut mencerminkan kemampuan anak perusahaan Pertamina itu dalam mempertahankan kinerja yang sehat di tengah dinamika pasar dan perubahan standar pelaporan keuangan.

Direktur Keuangan & Layanan Korporat Tugu Insurance, Fitri Azwar mengungkapkan kuartal I 2026 menjadi periode yang penuh dinamika bagi industri asuransi.

Namun, Perseroan tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis dan pengelolaan risiko.

“Di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik global dan volatilitas harga energi, Perseroan tetap fokus menjaga kualitas pertumbuhan bisnis," ujar Fitri dalam siaran persnya, Rabu (6/5).

"Disiplin underwriting, penguatan portofolio, serta pengelolaan risiko menjadi fondasi penting bagi Tugu Insurance untuk mempertahankan kinerja yang sehat dan berkelanjutan” sambungnya.

Pada kuartal I-2026, sesuai pencatatan menggunakan PSAK 117, perusahaan membukukan Pendapatan Jasa Asuransi sebesar Rp 2,57 triliun.

tugu insurance  laba  kuartal I 2026  asuransi  Fundamental 
